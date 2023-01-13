OKA'dan yapılan açıklamaya göre, 12 milyon lira bütçeli "Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği Programı" kapsamında, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'taki turizm işletme belgeli veya belediye işletme belgeli KOBİ konaklama tesislerinin modernizasyonu ve tesislerde dijital teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması yoluyla rekabet güçlerinin artırılması amaçlanıyor.

Bu program ile uygulanacak projelerde yararlanıcıların anlaşmalı bankadan kullanacakları yatırım kredisinin finansman maliyeti ajans tarafından karşılanacak.

Programın öncelik alanları, konaklama tesislerinin teknolojik kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması ile konaklama tesislerinin hizmetlerinin çeşitlendirilmesi olarak belirlenirken, bu önceliklere ilişkin yatırımların ilk 3 ayı geri ödemesiz olmak üzere 3 ayda bir geri ödemeli 24 ay mutlak vadeli ödeme programı ile kredi kar payının yüzde 100'ü desteklenecek. Proje faaliyetlerinin tamamının ise sözleşme tarihinden itibaren en geç 12 ay içinde tamamlanması gerekiyor.

Yirmi milyon lira bütçeli "İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği Programı" kapsamında desteklenecek projelerle TR83 Bölgesinde ihracat değerinin artırılması ve ürün yerlileştirmeye yönelik projelerin hayata geçirilmesi ile dış ticaret alanında yeni iş imkanları oluşturulması amaçlanıyor.

İki yeni programa da 28 Aralık 2022 itibarı ile Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuru alınıyor. Programların son başvuru tarihi ise 13 Şubat 2023, saat 23.59 olarak belirlendi. (AA)

