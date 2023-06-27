OKA Yönetim Kurulu Toplantısı’na Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Tokat İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan ve OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de hazır bulundu.

Toplantının açılışında konuşan OKA Dönem Başkanı Vali Mustafa Masatlı deprem felaketi sonrasında bölgede görevlendirildiklerini hatırlatarak; “Şükürler olsun devlet-millet el ele vererek zor günlerin üstesinden gelmeyi başardık. İnşallah bundan sonra acıların telafisi, yıkılan şehirlerin yeniden imarı için Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri olarak üzerimize düşen ne varsa yapılacağını, oradaki afetzedelerle gönül bağının canlı tutulacağını ifade etmek isterim” dedi.

OKA olarak 2022 yılının son günlerinde “Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği” ve “İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği” Programı’nı duyurduklarını bu programlarla desteklenecek projelerin Mart ayında ilan edildiğini ve geçen haftalarda Amasya’da düzenlenen imza töreni ile toplam yatırım büyüklüğü 21,7 Milyon TL olan 15 adet projenin uygulama sürecinin başladığını belirten Çorumlu Vali Masatlı; “Destekleyeceğimiz projelerle turizmde hizmet kalitesinin ve çeşitliliğin arttırılmasına, üretimde ihracata odaklanmaya, ürün yerlileştirme ve yeni iş imkânları oluşturulmasına yönelik sonuçlar elde edeceğiz. Ayrıca, Ülkemizde Kalkınma Ajansları açısından da bir ilk olmak üzere OKA ve KOSGEB arasındaki bir protokolle toplam 50 milyon TL bütçeli “İmalat Sanayinin Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programına kabul edilen projelerin değerlendirme süreci de geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Program kapsamında, destek almaya hak kazanan imalat sanayii alanında faaliyet gösteren 87 KOBİ projesinin hayata geçmesiyle birlikte Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 Bölgesi’nde yaklaşık 193 milyon TL yeni yatırım yapılacaktır. Henüz 2 hafta kadar önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2023 yılı değerlendirme süreci sona erdi. Bu program ile Amasya, Çorum ve Tokat illerinden 4 proje başarılı bulunarak, toplam 10,02 milyon TL hibe desteği almaya hak kazanıldı. İnşallah yakın zamanda bölge illerimizden sadece Samsun’da uygulanan 2023 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) için projelerimiz Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne sunuldu, pek yakın zamanda da güzel haberler almayı bekliyoruz” diye konuştu.

Bölgedeki bu projelerin belirli bir bütçe disiplini içerisinde planlanan zaman diliminde ve beklenen sonuçlar elde edilmiş olarak tamamlanması noktasında, gerek OKA’nın gerekse de proje yararlanıcısı kurum ve kuruluşların yoğun gayret sarf etmesi gerektiğini hatırlatan Masatlı sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu noktada, OKA Yönetim Kurulu üyeleri olarak bizler, projelerde aksayan noktalarda imkânları gözden geçirerek gereken müdahaleyi her düzeyde yapacağız. Bugüne kadar 1100’ün üzerinde projeyi desteklemiş olan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımızın son 5 aylık dönemde 6 adet teknik destek projesi de dahil olmak üzere, mali destek kararı aldığı proje sayısı toplam 112 olmuştur. Biz biliyoruz ki, bölgemizde kalkınma için, refah için daha yapılması gereken çok iş; planlanması, uygulanması ve desteklenmesi gereken çok fikir vardır. Bugün bu maksatla, yani yeni fikirlerin filizlenmesi ve daha somut hale getirilmesi için çok faydasını gördüğümüz fizibilite programlarını da Yönetim Kurulumuzda gündeme alıp inşallah başvuruya açmış olacağız.

2023 yılı Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Fizibilite Desteği Programı ile Katma Değerli Üretim ve İhracat Fizibilite Desteği Programı 1 Haziran 2023 tarihi itibarıyla başvuruya açılacaktır. Dileğimiz destekleyeceğimiz projelerle hazırlanacak fizibilite raporları şehirlerimizde yeni yatırımların ilk adımı olsun. Ülkemiz ve milletimiz için fevkalade yoğun geçen ayların ardından uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar Yönetim Kurulu Toplantısı için bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade etmek isterim. Toplantıya katılan Valilerimize, Belediye Başkanlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanlarımıza da can-ı gönülden hoş geldiniz diyor ve toplantımızın bölgemiz için başarılı çalışmalara vesile olmasını diliyorum”

Toplantıda daha sonra Mayıs ayı gündeminde yer alan konular görüşülerek karara bağlandı.