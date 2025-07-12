Danıştay Üyesi, hemşehrimiz Abdurrahman Madan’ın Ankara Nesibe Aydın Ortaokulu öğrencisi olan oğlu Oğuz Madan, 2025 LGS’de 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı ve hem Oğuzlar’ı gururlandırdı, hem de Çorumlu öğrencilerin LGS başarılarına yeni bir halka daha ekledi.

Oğuz Madan’ın Liselere Geçiş Sınavı’nda elde ettiği başarı, Oğuzlar’da büyük sevinç yarattı. Oğuz Madan, bu başarısıyla, sistemli çalışmanın, disiplinin ve aile desteğinin önemini de bir kez daha kanıtlamış oldu.