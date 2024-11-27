Çorum'un Oğuzlar ilçesinde kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Oğuzlar Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilçede etkili olan kar yağışı sebebiyle 1 gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, “Oğuzlar'da kar yağışı sonrası oluşan olumsuz hava şartları ve yüksek kesimlerde buzlanma kaynaklı oluşabilecek tehlikeler nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerimize tedbir amaçlı 27 Kasım Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir" denildi.

Editör: İHA AJANS