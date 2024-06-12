Oğuzlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen masa tenisi turnuvasında heyecan sona erdi. 60 sporcunun katılımı ile gerçekleşen müsabakalar, yetişkinler, yıldızlar ve gençler (kız-erkek) olmak üzere 3 kategoride yapıldı.

Oğuzlar İlçe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Yetişkin kadınlar: 1.Aslıhan Kabalak, 2.Emine Süer, 3.Rabia Yıldız, 4.Merve Ateş.

Yıldız kızlar: 1.E.Naz Kiraz, 2.Yağmur Ocak 3.Hümeyra Ölmez, 4.Eda Ceylan.

Yıldız erkekler: 1.Salih Gözel, 2.A.Osman Atmaca, 3.Y.Berat Çolak, 4.Gökdeniz Ocak.

Genç erkekler: 1.M.Ali Cebeci, 2.M.Ali Sert, 3.Orhan Kambuk, 4.Ali Karakütük.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirildi.

Editör: RIFAT KARA