Oğuzlar Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı tarafından Oğuzlar Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri yapıldı, kanser taramaları gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde tansiyon ve kan şekeri değerlerinin yüksek olduğu tespit edilen vatandaşlar, ileri değerlendirme ve takip amacıyla aile hekimliklerine yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, vatandaşlara düzenli sağlık kontrollerini yaptırmaları ve hastalıkların erken teşhisi için tarama programlarına katılmaları konusunda da bilgilendirme yaptı.

Oğuzlar Toplum Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Muhammet Can Kotan, vatandaşlara sağlık kontrollerinin ve düzenli takip edilmenin, erken teşhis açısından önemli olduğunu vurguladı.

Muhabir: Anadolu Ajansı