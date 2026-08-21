Oğuzlar Ceviz Üreticileri Birliği ve Milliyetçi Hareket Partisi eski MHP İlçe Başkanı Oğuz Hantal’ın annesi Fatma (Emine) Hantal hayatını kaybetti.

Oğuzlar’ın Çarşı Mahallesi sakinlerinden merhum İsmail Hantal’ın eşi, Oğuz ve Ömer Hantal’ın annesi olan Fatma (Emine) Hantal’ın cenazesi ikindi namazına müteakip toprağa verildi. Oğuz Hantal’ın babası İsmail Hantal da geçtiğimiz Ocak ayında hayatını kaybetmişti.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi