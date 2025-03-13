Oğuzlar Ortaokulu “Okulumda Ramazan Etkinlikleri Projesi” kapsamında iftar programı düzenlendi. Etkinlikte Yılmaz ve Cebeci, öğrencilerle sohbet etti.

Akşam ezanının okunmasıyla birlikte katılımcılar iftar yaptı. İftarın ardından Yılmaz ve Cebeci, öğrencilere hediyeler verdi.

İftar programına İlçe Emniyet Amiri Osman Esat Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Okur, Oğuzlar Müftüsü Mücahit Altınsoy, Oğuzlar Ortaokulu Müdürü Ahmet Gümüş ve Oğuzlar Çok Programlı Lisesi Müdürü Hikmet Dikinen de katıldı.

Editör: AA AJANS