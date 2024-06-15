Oğuzlar‘da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören öğrenciler 2023-2024 eğitim öğretim yılı yılsonu karne heyecanı yaşadı. Kayı İlkokulu’nda yapılan karne töreni renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin karne heyecanına ortak olmak ve onlara çeşitli uyarılarda bulunmak için Oğuzlar Kaymakamı Muhammed Turan ve İlçe Belediye Başkanı Mustafa Cebeci'nin katıldığı törende İlçe Jandarma Komutanı J. Asb. Kd. Bşvç. Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Osman Esat Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy, Milli Eğitim Şube Müdürü Hikmet Dikimen, öğrenci velileri, okul müdürleri, öğretmenler ile misafirler katıldı.

Kaymakam Muhammed Turan ve protokol üyeleri okul girişinde öğrenciler çiçeklerle karşıladı. Protokol üyeleri ile birlikte sınıfları dolaşarak karnelerin dağıtıldığı törende Kaymakam Turan girdiği sınıflarda öğrencileri tebrik etti. İyi tatiller dileyerek kısa uyarı konuşmaları da yaptı. Turan konuşmasında: “Hepiniz karneleri ve tatili hak ettiniz. Allah her öğrenciye ayrı bir yetenek vermiştir. Bunu da öğretmenler ortaya çıkaracaktır. Tatilde oynamayı, eğlenmeyi ve kitap okumayı ihmal etmeyin." dedi.

Sınıflarda karne dağıtımı sırasında öğrencilere belgeleri yanında hediyelerin dağıtıldığı törende öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Atcıoğlu törende bir teşekkür konuşması yaptı. Selayman Atcıoğlu; “Oğuzlar'da protokol ile birlikte bugün karneleri dağıtarak 2023-2024 eğitim öğretim yılını tamamladık. Velilerimizden öğrencisinin karne notları ne olursa olsun öğrencisine değer vermesini, onlara yapıcı ve yaklaşımcı tavırlar içinde olunmasını bekliyorum. Öğrencilerimizden tatilde bolca kitap okumalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Sınıflarda karne dağıtımı sonrasında misafirler ve öğretmenlerle öğretmenler odasında bir araya gelen Kaymakam Turan ve protokol üyeleri öğretmenlere yıl boyunca gösterdikleri özverili çalışmalar için teşekkür ettiler. Toplu fotoğraf çekimi ve yapılan ikram sonrası tören sona erdi.

Editör: HABER MERKEZİ