Oğuzlar İlçe Kaymakam V. Tayfun Yılmaz, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, ilçe daire amirleri, siyasi partilerin temsilcileri ve Oğuzlar halkının katılımıyla gerçekleşen çelenk sunumunun ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

İlçe kutlama programı ise Oğuzlar Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda Oğuzlar Ortaokulu ile Oğuzlar İmam Hatip Ortaokulu öğrenci ve öğretmeleri tarafından hazırlanan bir dizi etkinlikle devam etti.

Kutlama programına Oğuzlar İlçe Kaymakam V. Tayfun Yılmaz, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Jandarma komutanı J. Asb. Kd. Bşvç. Murat Okur, İlçe Emniyet Amiri Osman Esad Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atcıoğlu, Müftü Mücahit Altınsoy, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, misafirler ve ilçede görev yapan tüm okul yöneticileri ile öğretmenler katıldılar.

Program İstiklal Marşı yazılmasını konu alan küçük gösteri, oratoryo, şiir, Öğrenci korosu ve müzik öğretmeninin öğrencisi ile yaptığı düet katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Oğuzlar İlçe Kaymakam V. Tayfun Yılmaz ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci programın sonunda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle ilçede düzenlenen İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında derece elde eden öğrencilere para ödüllerini takdim ettiler.

İlçe Kaymakam V. Tayfun Yılmaz ve Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerinin ardından toplu resim çekimi ile program sona erdi.

Editör: Haber Merkezi