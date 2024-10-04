Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Ağaççamı Köyü’nde İbrahim K.’ya ait evde bir nedenle yangın çıktı.

Yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında ev ve eklentisi samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeni ile fenalaşan ikamet sahibine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale ederken Oğuzlar Belediyesi’nden yangın zede aileye destek mesajı geldi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK