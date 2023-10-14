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Açılış programına, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut ve Başkanlık Müftüsü Arif Gökçe misafir olarak katıldı.



Programda Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, Oğuzlar İlçe Müftüsü Sinan Eravcı, İskilip İlçe Müftüsü Şuayip Güllü, Dodurga İlçe Müftüsü Mücahit Abdullah Ertunç, müftülük personeli ve çok sayıda vatandaşta hazır bulundu.

Programda konuşan İl Müftüsü Biçer, Kur’an Kurslarının önemine değinirken, “Bu güzel eserin inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Cenabı Haktan hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.



Kur'anı Kerim tilaveti sonrası Oğuzlar Müftüsü Eravcı’nın yaptığı duanın ardından hizmete açılan Kayı Köyü Kur’an kursunu, Başkanlık heyeti ile katılımcılar gezerek incelediler.

Program sonunda tüm katılımcılara yemek ikramında bulunuldu.