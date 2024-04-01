Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Cebeci 768 oy alırken, AK Parti adayı Muzaffer Yıldırım 598 oyda kaldı. Oğuzlar’da bağımsız olarak seçime giren eski başkan Ali Uyanık 592 oy alırken, MHP adayı Ali Yarbaşı 42 oy aldı.

MUSTAFA CEBECİ

1970 yılında Çorum Oğuzlar’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini ilçede tamamlayan Cebeci, Hacettepe Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. 1992’de polislik mesleğine başlayan Cebeci, 31 yıllık meslek hayatının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Devlet Büyüklerini Koruma Şubesinde iken emekli oldu. Cebeci, CHP'den Oğuzlar Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Cebeci, evli ve 2 çocuk sahibidir.

Editör: AA AJANS