Çorum’un Oğuzlar ilçesi ceviz üreticileri ‘Kabuğuna sığmayan lezzet’ Oğuzlar 77 cevizinin hasadı sürüyor.

İnce kabuğu, yüksek yağ oranı ve eşsiz aroması ile Oğuzlar 77 ismi ile tescillenen ilçeye özgü cevizin yeni mahsul hasadı, zahmetli bir sürecin ardından toplanarak tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Geçmişte uzun sırıklar yardımıyla tamamen beden gücü ile dalından indirilen ve el yordamı ile kabuğundan ayrılarak kurumaya bırakılan ceviz, son yıllarda teknolojik aletler yardımı ile de hasat ediliyor.

Yaklaşık bir ay süren hasat süreci, makineler ile yapılan işlemler sayesinde hem üreticinin işini kolaylaştırması, hem de tüketiciye cevizi kısa sürede ulaştırması bakımından tercih edilir oldu.

GÜBRE DESTEĞİ SAĞLANACAK

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, Soğuk hava ve dolu nedeni ile hedefledikleri rekolteye ulaşamadıklarını, tüm olumsuzluklara rağmen geçen yılki rekolte miktarını koruduklarını söyledi.

Geçen yıl 26 bin ton ceviz elde edildiğini ifade eden Hantal, “Yüksek kesimlerde bazı köylerimizde üretim alanlarımız içerisinde dolu ve soğuktan etkilenen üreticilerimiz oldu. Etkilenmemiş olsaydı 30 bin ton civarı bir beklenti içerisinde olacaktık. Zarar gören çiftçimize de Cumhurbaşkanlığı tarafından gübreleme desteği sağlandı. En kısa sürede üreticilerimize dağıtımını yapacağız” dedi. Hantal, tüm olumsuzluklara rağmen ceviz iç kalitesinin çok yüksek seviyede olduğunun altını çizdi.

MAKİNELEŞMLENİN CEVİZE ZARARI YOK

Birlik Başkanı Oğuz Hantal, “2020 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA)’dan yeşil kabuk soyma, kalibrasyon ve bekleme ünitesi olmak üzere bir tesis kurduk Oğuzlar Ceviz Üreticileri Birliği adına. 2022 yılı itibarı ile de Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı(DOKAP)’ndan bir projemiz geçti. Bu projeyle de eksik kalan fırınlama ve paketleme makinelerini birliğimize kazandıracağız. Şu anda Oğuzlar Ceviz Üreticileri Birliği olarak biz teknolojik aletlerle çalışıyoruz. Bakanlığımız ve devletimiz üreticiye her konuda destek veriyor. Makineleşmeye gitmek zorundayız. İşçi sıkıntısı çok fazla olduğundan makineleşmek mecburiyetindeyiz. Zararı da yok” dedi.

HEDEF DIŞ PAZAR

Hantal, coğrafi işaretli Oğuzlar Cevizi’ne yurt dışından aşırı talep olduğunu belirterek, “Şu anda kendi iç pazarımıza ancak yetiştirebiliyoruz. İlerleyen yıllarda alanımızı genişleterek yurt dışına da ihraç etmeyi düşünüyoruz” dedi.

Ceviz üreticisi emekli öğretmen Kerim Pelteci, cevizciliğin meşakkatli bir iş olduğunu ve İlkbahar’ın ilk aylarında başladıkları çapalama, gübreleme, budama ve sulama işlemlerinin hasat zamanı olan Eylül sonuna kadar devam ettiğini ifade ederek, Oğuzlar halkının çok çalışkan olduğunu vurguladı. Pelteci, “Hasat zamanı cevizleri biz sırıkla veya motorla sallama usulü ile indiriyoruz. Cevizleri çuvallıyoruz, topluyoruz dibinden. Cevizleri buradan götürdükten sonra iki-üç gün bekletiyoruz. Biz kabuğunu soyma işine galeme diyoruz, elle yapıyoruz. Galedikten sonra cevizi mutlaka kabuğundan ayırdıktan sonra cevizi güneşe sermemiz gerekiyor. Güneşe sermezsek cevizin içi sararabiliyor. En azından beş-altı gün güneşte kalması gerekiyor. Daha sonra cevizi topluyoruz ve tüccarlara eşe dosta veriyoruz” dedi.

Pelteci, hasat sonrası cevizlerin dibine şükür suyu verdiklerini de ekleyerek, bu geleneğin geçmişten geldiğini ve davam ettirildiğini kaydetti.

(Tugay GÖKTÜRK)

