Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı'nın ev sahipliğinde bayramın ikinci günü düzenlenen etkinliğe; SP Genel İdare Kurulu Üyesi Ahmet Bölükbaş, İl Müfettişi Faruk Cıdık ve Merkez İlçe Başkanı Osman Savurgan'ın yanı sıra çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Etkinlikte konuşan İl Başkanı Sarı, başta Doğu Türkistan ve Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan acılara dikkat çekerek, "Gazze'de Müslümanlar'ın üzerine bombalar yağdırılırken, Filistinli çocuklar Siyonistler tarafından kurban edilirken ve Doğu Türkistan'ta soydaşlarımız Çin mezalimi altında ezilirken, ağız tadıyla bir bayram geçirdiğimizi söyleyemeyiz. Dileğimiz odur ki bu mazlum coğrafyalardaki acı, zulüm ve gözyaşı en kısa sürede diner ve o zaman hep birlikte bayramlarımızı hakiki bir bayram tadında kutlamak nasip olur. Bu Kurban Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını diliyor ve İslâm âleminin daha huzurlu bayramlarda buluşmasını Cenâb-ı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ ÜYELERE, PARTİ ROZETİ

Bayramlaşma programının sonunda partiye yeni katılan çok sayıda yeni isme, Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı tarafından rozet takıldı.

Öte yandan Çorum Valiliği ve Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen bayramlaşma töreninde Saadet Partisi'ni; İl Müfettişi Faruk Cıdık, İl Başkanı Şuayb Sarı ve İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Safa Gün ile Recep Serbes temsil ettiler.