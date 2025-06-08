Kurban Bayramı nedeniyle merkezde Vali Yardımcısı Yeliz Mercen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Müdür Yardımcısı Atilla Kurt ve kurum personeli ilk ziyareti Kıbrıs Gazisi Hüseyin Ayar ile ailesine yaptılar. Daha sonra ise Şehit Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan’ın anne ve babası ziyaret edilerek bayramları kutlanarak şehidimiz rahmet ve minnetle anıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde ilçelerde hizmet veren Çorum Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, İskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Sungurlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri de şehit aileleri ve gazileri tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Osmancık’taki ziyarete İlçe Kaymakamı Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Gür, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer ve kurum personelleri katıldı. Heyet tüm şehitleri dualarla anarken, gazilere olan minnet duyguları da ifade etti.

Editör: RIFAT KARA