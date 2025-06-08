Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile birlikte il protokolü, Çorum 13-18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi’ni ziyaret ederek çocukların Kurban Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Bayramın anlamına uygun olarak gerçekleştirilen ziyarette, devlet korumasındaki çocuklarla tek tek ilgilenen protokol üyeleri, bayram sevincini çocuklarla paylaşmanın önemine dikkat çekti. Ziyarette çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Vali Ali Çalgan, bu tür buluşmaların toplumsal birlik ve dayanışma açısından büyük anlam taşıdığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Bayramlar, gönüllere dokunmanın, sevgiyi ve merhameti paylaşmanın en güzel vesilesidir. Bugün burada çocuklarımızın tebessümüne tanık olmak bizler için büyük mutluluk. Onların mutluluğu, bizim bayram sevincimizdir.”