Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Çorum'da vatandaşlar sıcak havanın ve tatilin keyfini Millet Bahçesi'nde çıkardı. Çorum'da Kurban Bayramı tatili ve sıcak havanın tadını çıkartmak isteyen vatandaşlar Çorum Millet Bahçesi'ne akın etti. Sabah saatlerinden itibaren dolmaya başlayan Millet Bahçesi'nde, çocuklar parklarda oynayarak eğlenirken, vatandaşlar ise piknik, yürüyüş yapıp sohbet ederek güneşli havayı değerlendirdi. Farklı illerden bayram tatili için Çorum'a gelen vatandaşlar da Millet Bahçesi'nin yolunu tuttu.

İstanbul'dan gelerek Kurban Bayramı'nı Çorum'da geçiren Merve Meryem Topcu, "Yeğenlerimle birlikte İstanbul'dan bayram ziyareti için geldik. Bayramımız gayet iyi geçiyor. Yoğun bir iş temposundan çıkıp geldim. Şu an Çorum'da rahat bir nefes alıyorum. Bugün de çocuklarla birlikte Millet Bahçesi'ne ziyarete geldik. Çok bir yoğunluk yok şu an için, gayet mutlu ve huzurluyuz" dedi. Ankara'dan Çorum'a gelen Sevgi Cebeci de, "Bayram nedeniyle ablamı ziyarete geldik. Havaların çok sıcak olması nedeniyle evde duramadık ve Millet Bahçesine geldik. İlk defa buraya geliyorum ve buralar çok güzelmiş. Çorum Belediyesi de buraları gayet güzel yapmış. Şu an ailemle birlikte piknik yapıyoruz. Nasip olursa akşam geri Ankara'ya döneceğiz" diye konuştu.

