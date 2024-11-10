Çorum FK’nın haftayı 3 puanla kapatmasının ardından gözünü Çorum’u BAL’da temsil eden Mimar Sinanspor’un Bartınspor’la oynayacağı maça çeviren Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, maçtan bir gün önce Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer’i arayarak Bartınspor maçında başarı dileklerini iletti. Maçın kazanılması halinde futbolculara 50 bin TL prim vereceğinin de sözünü veren Başkan Yalçın, amatör futbolun desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak sezon içinde Çorum FK olarak bu tür desteklerinin olacağını belirtti.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, Başkan Oğuzhan Yalçın’a teşekkür ederek Çorum FK’ya Süper Lig yolunda başarılar diledi.