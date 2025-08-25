Arca Çorum FK hisselerinin iş insanı Savaş Balçık tarafından devralındığının açıklanması üzerine Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın görevden alındığına dair çıkan haberler üzerine kulüp basın sözcüsü Tuğrul Topuz’dan açıklama geldi.

Oğuzhan Yalçın’ın görevinin başında olduğunu belirten Tuğrul Topuz, hedeflerinin Arca Çorum FK’yı Süper Lig’e çıkartmak olduğunu yinelerken, “Çorum halkının da bizimle aynı hedefte kenetlendiğini görmek, hem teknik heyetimizi hem de oyuncularımızı fazlasıyla motive ediyor. Bu birliktelik, sezon boyunca en büyük gücümüz olacak” ifadelerini kullandı.