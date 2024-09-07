3-5 Eylül 2024 tarihlerinde 56 merkezde yaklaşık 3 bin öğretmene “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı Eğitimleri” gerçekleştirildi.
Bu eğitimlere okulöncesi, ilkokul 1. sınıflar, ortaokul 5. sınıflar ve ortaöğretim kurumları hazırlık sınıfları ile 9. sınıflarda yeni müfredat çerçevesinde öğrencilere ders verecek öğretmenler katıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişlerinden Zuhal İnce ve Kamer Özdemir, kurs merkezi okullarını ziyaret ederek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimine katılan öğretmenler ile bir araya geldiler. 

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Editör: Haber Merkezi