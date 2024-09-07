Vali Dağlı, KAAN uygulamasının etkin ve verimli kullanımında ve kamu güvenliğinin korunmasında göstermiş oldukları gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerini başarı/teşekkür belgesi ile ödüllendirerek, başarılı çalışmalarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

KAAN uygulamasında, etkili iletişim ve güçlü işbirliğinin önemine değinen Vali Dağlı, uygulamanın aktif ve verimli olarak kullanılması sayesinde asayiş olaylarına en kısa sürede müdahale edilmesinin sağlandığını ve birçok olayın suç meydana gelmeden önlendiği belirtti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR