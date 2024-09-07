Encümen toplantısında Çorum’da kurulması planlanan 4 adet doğal yaşam alanı (hayvan barınağı) ile ilgili olarak teknik ekip tarafından hazırlanan tip proje ve maliyet raporu değerlendirildi ve barınak inşası ihale çalışmalarının başlatılması kararlaştırıldı.

Toplantıya; Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Özel İdare Genel Sekreter Necat Yazıcı ile birlik üyeleri katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ