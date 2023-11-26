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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen Öğretmenlerarası Futsal Turnuvası'nda heyecan sona erdi. 8 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Tevfik Kış Spor Salonu'nda oynanan final maçında Bilgi Koleji ile Salim Akaydın Ortaokulu karşı karşıya geldi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği final maçını Bilgi Koleji 4-0 kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu. Salim Akaydın Ortaokulu'nun ikinci olduğu turnuvada üçüncülük kupası Ada Koleji'nin olurken, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupaları verildi. (Rıfat KARA)