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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Curling İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Öğretmen Spor Oyunları Floor Curling Turnuvası'nda heyecan sona erdi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalara 4 erkek, 4 kadın olmak üzere 8 takımdan 20 sporcu katılım sağladı. Sporcu ailelerinin de yoğun ilgi gösterdiği müsabakalar sonunda erkeklerde Nurettin Erdem ve Mustafa Kolukısa ikilisinden oluşan Hummers takımı birinci, Milönü takımı ikinci, Buharalılar takımı üçüncü, Şimşekler takımı ise dördüncü oldu.

Kadınlarda ise şampiyonluk kürsüsüne Şeyda Zengin Topuz ile Alev Bıyıkoğlu'dan oluşan Cumhuriyet Kadınları takımı çıktı. Hızlı ve Öfkeli takımı ikinci olurken, Muhteşem İkili takımı üçüncü, Tiger Team takımı ise dördüncülükle tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.