Çorum merkeze bağlı Çaltıcak Köyü nüfusuna kayıtlı, Fadime ve Hasan Arslan’ın oğlu, Başöğretmen Atatürk İlkokulu Sınıf Öğretmeni Nedim Arslan’ın kardeşi, Buharaevler Kız Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni Özgür Arslan vefat etti.

Merhumun cenazesi bugün (06 Temmuz 2025 Pazar günü) saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda düzenlenecek cenaze töreninin ardından Çaltıcak Köyü'nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ