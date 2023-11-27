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Sınav Eğitim Kurumları’nın Beyaz Saray Salonları’nda düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması, tek kelimeyle “görkemli” geçti.

Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, programda yaptığı konuşmada, 24 Kasım’ın, Millet Mektepleri’nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 tarihinde ‘Başöğretmen’ unvanını alması vesilesiyle 1981 yılından beri ‘Öğretmenler Günü’ olarak kutlandığını hatırlatarak, Atatürk’ün ‘Eserinde imzası olmayan yegâne sanatkâr öğretmendir’ diyerek bu yüce mesleğin kutsiyetine vurgu yaptığını söyledi.

Selami Tüysüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İnsanlık tarihinin en kutsal mesleklerinden biri olan öğretmenlik, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur.

Sevgi dolu bir öğretmen, ışık demektir. O; yeri doldurulamaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır, öğretmen.

Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır!’ sözü bize ışık tutmaktadır.

Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Hacı Bektaş-ı Veli’yi, Ahmet Yesevi’yi, Mimar Sinan’ı yetiştiren, öğretmendir.

Alparslan’ı, Fatih’i, Yavuz’u ve Mustafa Kemal’i yetiştiren, öğretmendir.

Yunus Emre:

‘Dostun evi gönüllerdir

Gönüller yapmaya geldim’

diyor. O halde, gönüllere talip olmalıyız. Gönüllere girmeliyiz. Çocuklarımızın kalbine dokunmalıyız, sevgiyle, merhametle, sabırla ve şefkatle...

Şair ne güzel söylüyor:

‘Sizler gönül bahçeme,

Dikip katmer katmer

Açmasını beklediğim

GÜLLERSİNİZ.’

Öğretmenlerin en önemli özelliklerinden birinin “adanmışlık” olduğu şeklindeki sözlerinin de açılımını yapan Selami Tüysüz,

“Sizleri eli öpülesi öğretmenlerim, canını bu yola adayan sizleri de hiç unutmadık” diyerek şehit öğretmenleri şu sözlerle andı:

“Aynur San 1971 yılında Ankara’da doğdu. Diyarbakır ili Ergani ilçesinde 6 yıllık öğretmendi. Eşi Mehmet ve oğlu Uğur ile birlikte şehit edildi.

Erol ERCAN 24 yaşındaydı. Mardin’in Savur İlçesinde göreve başlayalı daha bir buçuk ay olmuştu. Dört arkadaşıyla birlikte yola çıktığında hain teröristler tarafından araçları ateşe verilerek şehit edildi.

Necmettin YILMAZ Gümüşhane’de doğdu. 23 yaşındaydı. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine vatan görevi deyip atandı. Ailesine, evine, Gümüşhane’ye dönerken teröristler tarafından kaçırıldı. Onlara karşı elinde bir tek ‘KALEM’ vardı.

Şenay Aybüke YALÇIN Çorum’da doğdu. Öğretmen oldum ben diye sevindi. Batman’m Kozluk ilçesinde sekiz aylık müzik öğretmeniydi. Ailesinin yanına giderken arabada şehit edildi. Ve daha nice adanmış ruhlar...

Bu duygularla, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum.

Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.”

Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım’ın da katıldığı Sınav Eğitim Kurumları’nın Öğretmenler Günü etkinliği, coşku içinde gerçekleşti.