Milli Eğitim Bakanı Tekin’in özel sektör öğretmenlerine yönelik, “Sınavı kazanamadıkları için öğretmen olamıyorlar. Gidiyor; merdiven altında kurs açıyorlar” şeklindeki açıklamasına öğretmen sendikalarının tepkisi sürerken, bir tepki de CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz’dan geldi.

Dinçer Solmaz, “Bir beka sorunu olan Milli Eğitim Bakanının açıklamalarını hayret ve dehşetle dinledim. Bugüne kadar liyakat olmadan cemaat kadrolarını Milli Eğitim kadrolarına atayan bakan hodri meydan! Yapın tüm öğretmenler için adil bir sınav da görelim liyakatsiz atadığın kaç öğretmenin o kadrolarda yer alabiliyor! (Bakanın bu göreve gelme şeklini de iyi biliyoruz.) Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz için bu şekilde açıklama yapmak haddiniz ve hakkınız değil!” şeklinde açıklamada bulundu.

