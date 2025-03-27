Geçtiğimiz aylarda Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Emrullah Şahin, bu kısa sürede yaptığı işler ve sergilediği davranışlarla büyük takdir topluyor. Şahin, son olarak öğrencisine saç sakal tıraşı olarak, örnek davranışını sürdürdü. Okul ziyaretleri kapsamında Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret eden Alaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, burada kuaförlük bölümünde öğrenim gören 11-A Sınıfı Öğrencisi Çağatay Penbe’ye uygulama alanında saç sakal tıraşı oldu. Öğrencisine özgüven ve motivasyon aşılamak adına örnek bir davranışa imza atan Emrullah Şahin, tıraşını yapan Çağatay Penbe’ye ustalık yolunda başarılar diledi.

Editör: HABER MERKEZİ