Eğitim-İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Tuba Demirel, Çorum’da öğrencilerin ve öğretmenlerin ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakıldığını ifade etti. Demirel, sendika olarak defalarca rapor sunmalarına rağmen yetkililerin çözüm üretmediğini söyleyerek, “Bugün geldiğimiz noktada eğitim hakkı hiçe sayılmakta, kamu kaynakları heba edilmektedir” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Çorum İstiklal İlkokulu’nda yaşanan manzaraların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Demirel, öğrencilerin yemeklerini koridorlarda, merdivenlerde ve hatta okul dışında kaldırım üzerinde yemek zorunda kaldığını hatırlatarak, velilerin tepkisine rağmen yetkililerin sessiz kaldığını kaydetti.

Öte yandan görevlendirmelerdeki usulsüzlüklere de dikkat çeken Demirel, “Liyakat ilkesi yok sayılıyor, öğretmenler norm fazlası durumuna düşürülerek mağdur ediliyor, kamu zararı ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Okullarda temizlik personeli yetersizliği nedeniyle hijyen koşullarının sağlanamadığını belirten Demirel, güvenlik sorunlarının da eğitim ortamını tehdit ettiğini dile getirdi. Demirel, Çorum’daki bazı okullarda kırmızı etiketli, yani güvenli olmadığı resmen tespit edilmiş asansörlerin kullanılmaya devam etmesinin ise öğrenciler için ciddi risk oluşturduğunu söyledi.

Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’nde yaşanan hukuksuz uygulamaları da gündeme getiren Demirel, okul müdürünün öğrencileri okula kilitlemesine ilişkin yapılan suç duyurusunun sonuçsuz kaldığını, ihmali olan yöneticilerin korunduğunu ifade etti.

Demirel, “Öğrencilere sağlıklı ve onurlu bir şekilde yemek yiyebilecek alanlar sağlanmalı. Liyakatsiz görevlendirmelere son verilmeli. Kamu kaynakları heba edilmemeli. Hijyen ve güvenlik sorunları acilen çözülmeli. Kırmızı etiketli asansörler derhal onarılmalı. Çocuklarımızın eğitim hakkı ertelenemez, pazarlık konusu yapılamaz” diyerek, eğitimdeki sorunların vakit kaybetmeden çözülmesi gerektiğini vurguladı.

