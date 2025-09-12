Yeni eğitim-öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesini temin etmek, öğrencilerin okul çevresinde karşılaşabilecekleri muhtemel olumsuzlukları engellemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla alınan tedbirlerin görüşüldüğü toplantı Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından okul güvenliği ile ilgili alınan tedbirler konusunda kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi. Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekilerek, alınan önlemlerin eğitim-öğretim yılı boyunca titizlikle uygulanacağı vurgulandı.

Vali Ali Çalgan, 8 Eylül Pazartesi günü itibariyle başlayan 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitimlerini sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kurumlar tarafından alınan tedbirler ve yapılan planlamalar hakkında yaptığı açıklamada, “Okul önlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı gerekli ekipler görevlendirilmiştir. Servis araçları, şoförleri ve rehber personel, belirlenen planlama doğrultusunda düzenli olarak denetlenecek olup, bu denetimler eğitim öğretim dönemi boyunca kesintisiz sürdürülecektir. Ayrıca, okul servis şoförlerine yönelik kapsamlı eğitim programları düzenlenecektir.

Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla okul çevresinde alkol, tütün ürünleri, kesici ve delici aletlerin satışına karşı gerekli denetimler artırılmıştır. Metruk bina ve yapılarla ilgili güvenlik önlemleri alınmış, bu alanlar kolluk kuvvetleri tarafından kontrol altına alınmıştır.

İnternet kafe, oyun salonu, büfe ve seyyar satıcılara yönelik denetimler ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde artırılacaktır. Motosikletli Asayiş Timleri ve Narkotimler başta olmak üzere kolluk ekipleri okul çevresinde aktif olarak görev yapacaktır.

Okul kantinlerinde fahiş fiyat uygulamaları, hijyen koşulları ve ürünlerin son kullanma tarihleri ilgili birimlerce düzenli olarak denetlenecektir. Okul bahçelerine araç girişine izin verilmeyecek, özel güvenlik görevlilerinin görev ifası kolluk birimlerince mevzuat çerçevesinde denetlenecektir.

Öğrencilere yönelik kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve trafik güvenliği konularında bilinçlendirme faaliyetleri planlanmıştır. Ayrıca, okul yöneticileri, öğretmenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve velilere yönelik uyuşturucu ve uyarıcı madde konularında bilgilendirme çalışmaları yürütülecektir.

İlimiz genelinde eğitim-öğretime başlayan öğrencilerimizin huzur ve güven ortamında eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilmelerini sağlamak amacıyla alınan tüm tedbirler ve yapılan planlamalar kolluk birimlerimiz ve ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle icra edilecektir” dedi.

Faydalı ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Çalgan, toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, tüm katılımcılara çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar; öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlıklı ve güvenli bir eğitim yılı diledi.

Toplantıya; Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Tarım ve Orman Müdür V. Hasan Taş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Karayolları 73. Şube Şefi Murat Uzun, YEDAŞ Bölge Müdürü Onur Akyazıcı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil, Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Merkez Mahalle Muhtarları, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları ve Okul Öğrenci Servis Temsilcileri katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi