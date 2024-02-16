Kasım ve Nisan aylarında uygulanan birer haftalık ara tatil uygulamasının kaldırılıp kaldırılmayacağı merak edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaz tatil ve okul süresiyle ilgili çalışma yaptığı ortaya çıktı.

MEB'in tatil kararıyla ilgili elde ettiği bilgileri paylaşan Habertürk Muhabiri Dicle Topçu, "Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren karar Milli Eğitim Bakanlığı’nın masasında bekliyor. Edinilen bilgiye göre uzun süredir devam eden ara tatil devam edecek mi etmeyecek mi tartışmaları sürüyordu." dedi.

ARA TATİL KALDIRILIYOR MU?

Söz konusu ara tatil uygulamasının devam edeceğini belirten Topçu, "Nisan ve Kasım ayında ara tatiller devam edecek" diye konuştu.

Bakanlığın, masasında ise okul süresinin uzatılması ve yaz tatilinin kısaltılması olduğu ortaya çıktı. "Nisan ve Kasım ayında ara tatiller devam edecek fakat okul günü uzayacak yani tatiller devam edecek ama öğrencilerin okula gitme süresi uzayacak." diyen Topçu, detayları da paylaştı.

"OKULLAR 180 GÜNDEN

200 GÜNE ÇIKACAK"

Habertürk Muhabiri Topçu canlı yayında şu ifadeleri kullandı; "Peki bu nasıl olacak? Bakanlığın masasında olan bu çalışma ile 180 gün olan eğitim öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması planlanıyor. Toplamda öğrencilerin eğitim öğretim iş günü yaz tatilinden kısalacak ve öğrenciler böylelikle daha çok okula gidecekler."

"160 GÜNE KADAR DÜŞÜYORDU"

"Eğitim öğretim yılı içerisinde öğrenciler toplamda 180 gün okula gidiyor ancak bu süre kar tatilleri hava muhalefetleri gibi sebeplerle bazen kısalabiliyor. Ancak okul başladıktan ve bittikten sonraki o bir haftalar da verimsiz olduğu için 180 gün olan gün sayısı 160 güne kadar düşebiliyor."

"GELİŞMİŞ ÜLKELER ÖRNEK ALINACAK"

"Bu çalışmada gelişmiş ülkeler örnek alınacak. Gelişmiş ülkelerde de bu gün sayısı 200 günün üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı da bu doğrultuda çalışmalarını yürütüyor."

MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

"Kasım ve Nisan aylarındaki birer haftalık ara tatil uygulamasının devam etmesi planlanırken 180 gün olan eğitim öğretim iş gününün 200 güne çıkarılması için Bakanlık bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. Gözler bu noktada MEB’de…"

'HOLLANDA FORMÜLÜ' İDDİASI

Öte yandan Hollanda'da okula gitme gün sayısının 200 olması dikkat çekerken, söz konusu çalışmayla ilgili 'Hollanda formülü' iddiası gündem geldi.

Bazı ülkelerde öğrencilerin yılda okula gitme gün sayıları şöyle: Finlandiya, Hong Kong, Almanya ve Yeni Zelanda'da 190 gün, Singapur'da 193 gün, Kanada ve Şanghay'da 194 gün, Hollanda'da 200, Japonya'da 210 gün Güney Kore'de 220 gün öğrenciler okula gidiyor.



Kaynak: mynet