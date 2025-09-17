Çorum’da 80. Yıl Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü tarafından kırtasiye malzemeleri dağıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği eş finansmanı ile yürütülen IPARD Programı kapsamında hayata geçirilen "Tanıtım Materyalleri Dağıtımı Teknik Destek Projesi" çerçevesinde düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar katıldı.

Programda öğrencilere kırtasiye malzemeleri teslim edilirken, eğitime katkı sağlayan tüm kurum ve paydaşlara teşekkür edildi.

Muhabir: Haber Merkezi