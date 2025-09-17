2025-2026 eğitim-öğretim yılı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Yürütme Komisyonu 1. dönem toplantısı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir başkanlığında Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıya ilçe şube müdürleri, RAM müdürleri, rehberlik hizmetleri bölüm başkanları, okul müdürleri ve her kademede görev yapan psikolojik danışmanlar katıldı.

Toplantıda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında yürütülecek rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin önemli kararlar alındı. Bu kapsamda, e-Rehberlik modülünün kullanımının artırılması, rehberlik planlarında aile içi iletişim, çocuk hakları, otokontrol, bağımlılıkla mücadele, şiddetin önlenmesi, akran zorbalığı ve bilinçli teknoloji kullanımı gibi konulara ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, rehber öğretmeni bulunan okulların planlarının e-rehberlik sistemi üzerinden hazırlanarak onaya sunulması, rehber öğretmeni olmayan okulların ise örnek çerçeve planlardan yararlanarak planlarını oluşturması karara bağlandı.

Özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler için gerekli tedbirlerin zamanında alınması, LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik motivasyon, sınav kaygısı ve verimli çalışma teknikleri konularında çalışmalar yapılması da alınan kararlar arasında yer aldı.

Toplantıda ayrıca, okul öncesi ve ilkokul kademelerinde uyum çalışmalarının artırılması, okul risk haritaları ile RİBA çalışmalarının bakanlık takvimine uygun şekilde yürütülmesi ve ilgili kurul toplantılarının eksiksiz yapılması gerektiği vurgulandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ