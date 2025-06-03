Yarışmaya, ilkokul ve ortaokul seviyesindeki öğrenciler ezberledikleri memleket, okul ve çocuk vb. konulu şiirler üzerine okuma yaparak video çektiler; lise seviyesindeki yarışmacı öğrencilerimiz ise sınıf seviyelerine ve öğretim programlarına uygun olarak Türk dili ve edebiyatı zümre öğretmenlerinin önerdiği beyit nazım birimiyle yazılmış olan ezberlenmiş şiirler üzerine okuma yaparak video çektiler.

Ödül Töreni İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen, yarışmada dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmenleri ve öğrenci velileri katıldı.

Dereceye giren videoları tek tek dinleyen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar öğrencileri tebrik ederek yeni yarışmalara katılımları hususunda onları teşvik etti. Tören ödüllerin takdimi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sonlandı.

Buna göre Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi/özel tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin katıldığı yarışmada derece alan öğrenciler şu şekilde açıklandı; “İLKOKUL KATEGORİSİ: 1. Duru Aşcı (İskilip Azmimilli İlkokulu) 2. Ceylin Arslan (Dodurga Mustafa Kemal İlkokulu) 3. Zeynep Yargan (Türkiyem İlkokulu)

ORTAOKUL KATEGORİSİ: 1. Nisa Baykuş (Dodurga İmam Hatip Ortaokulu) 2. Melis Kurman (Sungurlu İsmet Paşa Ortaokulu) 3. Zeynep Buse Şerbekçi (Karahacip Şehit Erdal Öztaş Ortaokulu)

LİSE KATEGORİSİ: 1. M. Mislina Balkanlıoğlu (Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi) 2. Mustafa Aslan (Özejder Sosyal Bilimler Lisesi) 3. Zeynep Özten (Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi)”

Editör: Haber Merkezi