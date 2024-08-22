Hitit Üniversitesinde 19-21 Ağustos’ta E- Devlet üzerinden elektronik kayıtların tamamlanmasının ardından yüz yüze kayıt dönemi başladı. Üniversiteden yapılan duyuruda elektronik kayıt dönemini kaçıran öğrenciler için 23 Ağustos Cuma günü saat 17.30’a kadar yüz yüze kayıt yaptırabileceği belirtildi.

Öğrenciler, yüz yüze kaydı Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt Kabul Bürosu Çorum adresinde yaptırabilecek. Duyuruda, öğrencilerin bizzat başvurmaları isteniyor.

Kayıt için istenen belgelere ise https://cdn.hitit.edu.tr/hitit/files/47543_2408131633961.pdf adresinden ulaşılabiliyor.