Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Servis Denetim Komisyonu koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle okul servislerinin güvenliğine yönelik “Farkındalık Eğitimi Semineri” gerçekleştirildi.

Seminere; İl Milli Eğitim Müdürlüğü İSG Birimi, Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM), okul servis araçlarından sorumlu okul müdür yardımcıları, servis sürücüleri, rehber personel ve yüklenici firma yetkilileri katıldı.

Eğitim kapsamında, “Servis araçlarında öğrenci güvenliğinin sağlanması, trafik kurallarına uyulması, acil durumlarda alınacak tedbirler, rehber personelin sorumlulukları, öğrencilerin güvenli iniş-biniş kuralları” gibi konular anlatıldı.

Katılımcılara ayrıca olası kazaların önlenmesi ve güvenli trafik kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalı örnekler aktarıldı.

2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenliği için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrenci güvenliğine yönelik özverili desteklerinden dolayı İl Jandarma Komutanlığına ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.

