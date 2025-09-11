Ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçlarının Denetimi” kapsamında, Çorum’da “huzur ve güven uygulaması” yapıldı.

Uygulama, gün içinde üç aşamalı olarak 07.30-09.30, 12.30-13.30 ve 15.00-18.00 saatleri arasında Çorum İl Jandarma Komutanlığına bağlı 186 Jandarma Asayiş ve Trafik Jandarması personelinin katılımıyla icra edildi.

Denetimlerde; 1.058 şahıs, 67 iş yeri, 6 metruk bina, 56 okul ve çevresi ile 183 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde arama kaydı bulunan 2 şahıs yakalandı. 4 okul servisine toplam 10 bin 256 TL trafik idari para cezası uygulandı, 2 okul servisi ise trafikten men edildi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, çocuk ve gençlerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi