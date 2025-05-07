ODES Projesi kapsamında, İskilip’te Sosyal Ekonomik Destek hizmetinden faydalanan çocuklara İskilip Dolması ikram edildi. Etkinlik, hem sosyal farkındalık oluşturdu hem de yöresel kültürün tanıtımına katkı sağladı.

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların sosyal hayata katılımını desteklemek amacıyla yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Avrupa Birliği destekli ODES (Okul Destek Projesi) kapsamında, İskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan 7 çocuk için özel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, yöresel kültürü tanıtmak ve çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla İskilip Belediyesinin destekleriyle organize edildi. İskilip’in tescilli lezzetlerinden biri olan coğrafi işaretli İskilip Dolması, ilçede hizmet veren Çatalkara Restoranı’nda çocuklara ikram edildi.

Etkinlikte çocuklarla yakından ilgilenen sosyal hizmet uzmanları ve belediye yetkilileri, bu tür sosyal etkinliklerin çocukların hem psikososyal gelişimlerine hem de yerel değerlerle bağ kurmalarına katkı sunduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, çocukların sadece maddi değil manevi açıdan da desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, ODES gibi çalışmalarla çocukların sosyal uyumlarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Etkinliğe katılan çocuklar ise keyifli zaman geçirmenin mutluluğunu yaşarken, ilk kez tattıkları İskilip Dolması’nın lezzeti karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR