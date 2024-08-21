Kadeş Barış Meydanı’nda Çorum Valiliği’nin katkıları ile Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği, Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği ve Çorum Bal Üreticileri Birliği işbirliğinde düzenlenen 4. Hattuşa Bal Şenliği’nde sahte bal konusuna değinen Erdal Odabaş; “Halen marketlerde 80 TL’ye kamyon kamyon balımsı ürünler satılıyor. Bu halk sağlığı ve geleceğimiz için tehlikeli bir durumdur” dedi.

“Arıları yaşat ki insan yaşasın” sloganı ile çıkılan yolda üç yıl organizasyonun düzenlenmesinde lokomotif olan Arı Yetiştiricileri Birliği yönetimini kutlayarak 4’ncü hasat şenliğinin daha geniş katılımlı olmasını sağlayan Valiliğe de teşekkür eden Odabaş, arının insan yaşantısındaki yerinin anlaşılması adına bu alanda farkındalık yaratan faaliyetlerin elzem olduğunu kaydetti.

Arı denince akla bal, polen, arı zehri, bal mumu gibi ürünlerin geldiğini ancak arının en önemli ürününün polinasyon olduğunu vurgulayan Odabaş, “Arının polinasyonla zirai alanda insanlığa verdiği katkının ekonomik karşılığını dünyadaki tüm devletlerin merkez bankasının bütçesini birleştirsek ödeyemeyiz. Üretilen tüm gıdaların yüzde 85’inin aşılanması arılar yoluyla olmaktadır. Bu nedenle ünlü fizikçi Albert Einstein konunun önemine değinmek için ‘arılar yom olursa 4 yıl içinde insanlık yok olur’ demiştir” diye konuştu.

“Her yıl yüzbinlerce koloninin söndüğü, sahte bal tüketiminin gerçek bal tüketiminden fazla olduğu bir zaman diliminde bunu nasıl başaracağız” diyen Erdal Odabaş, ülkemizde 100 bin ton bal üretildiğini, tüketimin 240 bin ton olduğunu, bu akıl almaz fiili durumun önüne geçilmesi gerektiğini de dile getirerek halen marketlerde 80 TL’ye kamyon kamyon balımsı ürünlerin satıldığını, halk sağlığı ve gelecek için bunun tehlikeli bir durum olduğunu anlattı.

Türkiye’nin koloni varlığı ve bal üretiminde her zaman dünyada ilk beş ülkesi içinde yer aldığını da belirten Odabaş, dünyanın imrendiği bitki floramıza rağmen bal üretmek ve koloni yönetmek konusunda ciddi şekilde başarısız olduğumuzu, bal üretiminde verim ve istihdamın eğitimle artırılabileceğini sözlerine ekledi.

Editör: HABER MERKEZİ