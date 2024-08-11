Başkan Yücel Şahin’in keresteciler sitesinde bulunan atölyesinde dün gece elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Çıkan yangında Yücel Şahin’in işyerinde büyük hasar meydana geldi.

Bazı oda ve kooperatif başkanları da Şahin’i zor gününde yalnız bırakmadılar.

Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikçi, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Başkan Yardımcısı Halit Bölükbaş, Çorum'un sevilen simalarından İş İnsanı İrfan Yaşar ve komşu esnaflar, Şahin’e geçmiş olsun dileğinde bulundular.

Başkanlar, Yücel Şahin’den yangın hakkında bilgiler alırken, kendisinin her zaman yanında ve destekçisi olduklarını da ilettiler.

Yücel Şahin de oda başkanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK