Esnaf Odası Başkanları İl Ticaret Müdürlüğü görevine başlayan Tülay Şahin’i kutladı.

Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Şen ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Ticaret İl Müdürlüğü görevine atanan Tülay Şahin’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Çorum esnafının genel durumu ve sektör temsilcilerinin çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından Çerikci, “Bizlere göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı Sayın İl Müdürümüz Tülay Şahin’e teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tülay Şahin de oda başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK