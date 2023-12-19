Alınan bilgiye göre Mimarsinan Mahallesi Mimarsinan 42. Sokak üzerinde bulunan bir ikametten yükselen yoğun dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ikamete girdiklerinde dumanların ocakta unutulan yemeğin yanmasından kaynaklandığını tespit etti.

Durumun kontrol altında olduğunu gören ekipler olay yerinden normale döndü.