İftarın ardından seçim ana gündemiyle düzenlenen toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak seçimin ülkemiz ve milletimiz adına taşıdığı önem üzerinde duruldu.

MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin “Her dava arkadaşımızın 100. yılımızda 100 oy kazanmaları niyazım ve beklentimdir. Her birinizden istediğim 100 oyu bulmanız, sandığa taşımanızdır.” sözlerini hatırlatan Ülkü Ocakları İl Başkanı Tosik, “Liderimizin beklentisi bizlere tevcih edilmiş en büyük vazifedir. Bizler de bu vazifenin bilinciyle, maziye ve atiye duyduğumuz sorumluluk duygusuyla hareket edecek hem Üç Hilal’in hem de Cumhur İttifakı’nın başarısı için mücadele edeceğiz. İnanıyoruz ki önümüzdeki seçimler Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır” dedi.

“Ya Türk milleti kazanacak ya da şer cephesi emellerine bir adım daha yaklaşacaktır” diyen Orhan Tosik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarihin yüklediği bu sorumluluk karşısında hiçbir ülküdaşımın vazifeden geri duracağına inanmıyorum. Ülkücüler ülkenin ve milletin kaderini tehlikeye atmayacak, günü geldiğinde hem vicdani hem de akli sorumluluğunu yerine getirerek şer odaklarına esaslı bir tokat indirecektir. Bu vesileyle vefatının sene-yi devriyesinde cennet mekan Başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞ’İ rahmet ve minnetle anıyor aziz ruhu önünde saygıyla eğiliyoruz”

(Volkan SINAYUÇ)

