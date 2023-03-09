Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Oğuzhan Kaya yapımı tamamlanmakta olan Kırkdilim tünellerinden sonra ekonomik olarak Çorum’a en büyük yatırım olacak olan Obruk Dutludere Sulama Projesi ihalesinin yapıldığını belirterek inşaat çalışmalarına hemen başlayacaklarını söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, ihalesi yapılan Obruk Dutludere Sulama projesinin bitimiyle birlikte kıraç toprakların su ile buluşacağını, proje sonrası çiftçinin yılda en az iki ürün alacağını vurguladı.

“TOPLAM 54 BİN 570 DEKAR ALAN SUYLA BULUŞACAK”

Projenin hayata geçmesiyle yılların özleminin sona ereceğini aktaran Çorum Milletvekili Kaya, Çorum Obruk Dutludere Sulama projesi toplam 54 bin 570 dekar arazi sulayacak olup, daha önce kapalı sistem sulama kısmı olan 6 bin 310 dekar alanın sulamaya açıldığını hatırlatarak, “Bu ihale kapsamında geri kalan 43 bin 440 dekarlık cazibeli alan ve 4 bin 820 dekarlık Sol Sahil Pompaj sulaması dahil olmak üzere toplamda 48 bin 260 dekarlık alanı daha (açılan kısım dahil 54 bin 570 dekar) sulayacak olan tesisin ikmal inşaatı 07 Mart 2023 tarihinde ihaleye çıkacaktır. Projenin tamamlanması ile Laçin, Dodurga ve Osmancık yöreleri sulu tarıma geçecektir. Ayrıca tesisin tamamlanmasıyla 8 bin kişinin istihdam edilmesi sağlanacaktır” şeklinde konuştu.

“KIRAÇ TOPRAKLAR SU İLE BULUŞUYOR”

Çorum Milletvekili Kaya, ihalesi yapılan projenin bitimiyle Sağ sahil sulamadan Laçin Kuyumcu’dan başlayarak Osmancık, Kınalıtaş oradan Osmancık bağlarına kadar olan araziler sulanarak sol sahilden Dodurga ilçe arazileri, Ağıroğlan köyü ve Gürleyik Mahalleleri tarım arazilerinin sulaması yapılacağını hatırlattı.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, bu projenin hayata geçirilmesinde kendilerinden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

