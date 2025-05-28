Önceki dönem CHP İzmir Milletvekili, eski İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atila Sertel’in eşi, gazeteci Ziynet Sertel aramızdan ayrılışının 4’üncü yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Bornova eski mezarlığında düzenlenen törene Atila Sertel, evlatları Özmen ve Özgür Sertel ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Basın Konseyi Başkan Yardımcısı Misket Dikmen, Sertel’in akrabaları, gazeteciler ve dostları katıldı.

25 Mayıs günü Çamdibi Çınar Mahallesi’nde Gazeteci Ziynet Sertel adına Mevlüt okutulmuş, pilav ve lokma dağıtılmış, çocuklara kitap armağan edilmişti.