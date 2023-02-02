Milletvekili Kaya, ihalesi yapılacak Obruk Dutludere Sulama Projesi’nin bitimiyle birlikte kıraç toprakların su ile buluşacağını, proje sonrası çiftçinin yılda en az iki ürün alacağını vurguladı.

Projenin hayata geçmesiyle yılların özleminin sona ereceğini aktaran Oğuzhan Kaya, Çorum Obruk Dutludere Sulama projesinin toplam 54 bin 570 dekar arazi sulayacağını, daha önce kapalı sistem sulama kısmı olan 6 bin 310 dekar alanın sulamaya açıldığını hatırlatarak şu bilgileri verdi:

“Bu ihale kapsamında geri kalan 43 bin 440 dekarlık cazibeli alan ve 4 bin 820 dekarlık Sol Sahil Pompaj sulaması dahil olmak üzere toplamda 48 bin 260 dekarlık alanı daha (açılan kısım dahil 54 bin 570 dekar) sulayacak olan tesisin ikmal inşaatı 07 Mart 2023 tarihinde ihaleye çıkacaktır. Projenin tamamlanması ile Laçin, Dodurga ve Osmancık yöreleri sulu tarıma geçecektir. Ayrıca tesisin tamamlanmasıyla 8 bin kişinin istihdam edilmesi sağlanacaktır.”

Milletvekili Kaya, projenin bitimiyle sağ sahil sulamanın Laçin Kuyumcu’dan başlayarak Osmancık, Kınalıtaş’a, oradan Osmancık bağlarına ulaşacağını, sol sahilden Dodurga ilçe arazileri, Ağıroğlan köyü ve Gürleyik Mahalleleri tarım arazilerinin sulamasının yapılacağını söyledi.



(Haber Merkezi)

