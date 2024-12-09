Alınan bilgiye göre E.G.(20), önceden tanıdığı H.G.(15)'e bir nedenle tokat attı.

Bir süre sonra kardeşi Y.G.(11)'yide yanına alan H.G., E.G.'yi telefonla arayarak konuşmak için Ulukavak Mahallesi Selçuk Caddesi’ne çağırdı.

E.G., yanına D.K.(20)'yıda alarak otomobili ile caddeye geldiği sırada pusu kuran iki kardeş otomatik tüfekle otomobile peş peşe ateş ederek olay yerinden uzaklaştıkları anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayın şüphelisi 2 kardeşi yakaladı.