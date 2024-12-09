İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik uygulama yapıldı.

Denetimde, hakkında tehdit, cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çeşitli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından 17 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P. (41) Gülabibey Mahallesi'nde saklandığı boş dükkanda yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda ise 8 tüfek, 4 tabanca, 6 bıçak ve silahlara ait 142 fişek ile 15 sentetik ecza ele geçirildi.

Şüpheliler ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.