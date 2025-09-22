Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2018'de Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ek mali yükümlülük kararı yürürlükten kaldırıldı. Karar, ilgili kanun maddeleri gereğince alındı.

Ek vergi uygulanan ürünler arasında alkollü içecekler, binek otomobiller, yaprak tütün ve makyaj malzemeleri bulunuyordu.

Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, yürütülen müzakerelerin ve DTÖ kapsamındaki istişarelerin olumlu ilerlemesi neticesinde ek mali yükümlülüklerin sona erdirildiğini bildirdi. Bakanlık, hedeflenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine vurgu yaptı ve ticari ilişkilerin artırılacağının altını çizdi.

Ayrıca, otomobil ithalatında yeni düzenlemeye gidildi: Avrupa Birliği ve serbest ticaret anlaşması olan ülkeler dışındaki ülkelerden yapılacak binek otomobil ithalatında araç tipine göre değişen ek mali yükümlülükler uygulanacak.